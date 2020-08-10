Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Чрезмерное внимание грузинских СМИ к криминальной обстановке в Грузии отрицательно сказывается на психике молодежи. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявила 9 августа президент страны Саломе Зурабишвили.

По мнению главы государства, криминогенная обстановка в Грузии не такая, как это можно судить по репортажам СМИ, а некоторые телеканалы о преступлениях сообщают на протяжении всего дня. Зурабшвили считает, что таким образом в стране создается напряженная обстановка.

«Это очень большая ответственность, когда люди живут в такой напряженной обстановке, — сказала журналистам президент Грузии. — Мы не должны допустить ухудшения криминальной ситуации, но и не должны делать из этого монстра, чего нет в нашей стране».

Стоит отметить, что в местных СМИ регулярно обсуждают дело о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили и 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили. Проходят акции протеста. В оппозиции заявили, что министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури якобы не справляется со своими обязанностями и должен уйти в отставку.