Минск, , 08:12 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии взяли под контроль ситуацию в Минске, где прошли несанкционированные акции протеста, сообщает 10 августа агентство БелТА.

«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщили в МВД республики. Протестные митинги начались после окончания выборов президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске несколько тысяч людей собрались на акции протеста. Активисты выразили свое недовольство результатами выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов.

Читайте также: В центр Минска прибыли следователи для осмотра мест уличных акций протеста