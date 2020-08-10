Гонконг, Китай, , 07:59 — REGNUM Полиция Гонконга осуществила рейд в офисы газеты Apple Daily после ареста оппозиционного медиамагната и основателя газеты Джимми Лая, сообщает 10 августа гонконгская газета South China Morning Post.

По меньшей мере семь человек были арестованы на данный момент и доставлены в полицейский участок. Более 200 полицейских приняли участие в спецоперации в штаб-квартире издания в районе Тсун Кван О. При этом, как сообщают высокопоставленные чиновники, операция не направлена на редакцию газеты или ее репортеров.

Источники сообщили, что Лай был задержан сотрудниками нового Национального полицейского департамента безопасности в своей резиденции на Кадури-авеню, в жилом районе Хо Ман Тин на рассвете

«Он был арестован за сговор с иностранным государством, крамольные слова и заговор с целью обмана», — сообщают источники газеты.

По состоянию на 9:30 утра по местному времени 10 августа еще шесть человек, включая двух сыновей гонконгского медиамагната, также были арестованы в ходе операции. Лай подозревается в связях с иностранными структурами, которые в том числе стоят за беспорядками в Гонконге.