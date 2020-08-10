Москва, 10 августа 2020, 07:22 — REGNUM Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии очень похоже на элемент игры вокруг выборов президента страны, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
Ситуация с задержанием «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии выглядит крайне странно и двусмысленно даже с учетом объяснения, согласном которому здесь имел место след украинских спецслужб, поскольку даже в этом случае крайне странно повел себя президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает эксперт.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Действующий президент Лукашенко набрал 79% голосов, его главный конкурент Светлана Тихановская — 10,1%. Результаты не убеждают противников Лукашенко, в Минске начались столкновения улицы с правоохранителями.
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