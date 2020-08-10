Москва, , 07:22 — REGNUM Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии очень похоже на элемент игры вокруг выборов президента страны, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

Ситуация с задержанием «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии выглядит крайне странно и двусмысленно даже с учетом объяснения, согласном которому здесь имел место след украинских спецслужб, поскольку даже в этом случае крайне странно повел себя президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает эксперт.

«А если даже заслали 30 человек, то почему Александр Григорьевич сразу на это не отреагировал? Для этого достаточно позвонить Путину, решить все эти вопросы… Вообще, все это выглядит как слишком такая многоходовая комбинация для того, чтобы каким-то образом этот фактор поучаствовал в выборах. Посмотрим, как он будет участвовать, может, еще и будет», — заявил Шахназаров.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента страны. Действующий президент Лукашенко набрал 79% голосов, его главный конкурент Светлана Тихановская — 10,1%. Результаты не убеждают противников Лукашенко, в Минске начались столкновения улицы с правоохранителями.

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