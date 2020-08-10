Москва, , 07:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко за страстным стремлением к власти потерял понимания, зачем она ему, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

По словам Шахназарова, стремление к власти свойственно любому политику, это вещь естественная, другое дело — зачем ему эта власть. Без ответа на этот вопрос очень многие политики, которые успешно достигали власти, канут в Лету, поскольку ключевым является именно это.

«Александр Григорьевич доказывает, что он за власть борется страстно и отчаянно… Многие политики канут в Лету, потому что выясняется, что ничего, кроме власти, им и не нужно. А есть политики, которые с помощью этой власти умеют какие-то принципиальные решения для своего народа сделать, которые потом остаются… У меня ощущение, что с первой частью у Александра Григорьевича все в порядке, но вторая часть… Мне кажется, он где-то потерял страсть в этом направлении», — заявил Шахназаров.

По его словам, тут-то и кроется ошибка Лукашенко. При этом у белорусского народа нет иного пути, чтобы сохраниться, как быть в одной стране с русским народом либо находиться в глубокой с ним интеграции. Происходящее сейчас в Белоруссии очень серьезному испытанию подвергает эту интеграцию.