Москва, , 06:49 — REGNUM Двое корреспондентов и оператор российского телеканала «Дождь», задержанные ранее в Минске, вернулись в Россию. Об этом 10 августа сообщается на сайте телеканала.

Задержанных правоохранительными органами журналистов вывезли из Минска в Смоленск и передали сотрудникам российского посольства в обмен на обязательство дипломатов вывезти сотрудников телеканала «Дождь» с территории Белоруссии.

В настоящее время журналисты находятся на территории России. Сотрудники правоохранительных органов вернули задержанным все принадлежащие им вещи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании белорусскими силовиками в Минске журналистов телеканала «Дождь», прибывших в Белоруссию для освещения выборов президента страны. Причиной задержания было названо отсутствие у сотрудников российского СМИ аккредитации. В свою очередь, руководство телеканала пояснило, что запрос на аккредитацию был отправлен в Белоруссию 15 июня, но остался без ответа.

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