Гонконг, Китай, , 05:49 — REGNUM Оппозиционный медиамагнат Джимми Лай был арестован по подозрению в нарушении нового закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными силами полицией Гонконга. Об этом 10 августа сообщает газета South China Morning Post.

Операцию по задержанию мультимиллионера провели в его особняке на полуострове Коулун сотрудники спецподразделения по вопросам нацбезопасности. Джимми Лай является владельцем издания «Пинго жибао» и считается одним из основных организаторов антиправительственных акций протеста в Гонконге. Отмечается, что медиамагнат поддерживает тесные связи с политической элитой США.

Пресс-служба правоохранительных органов Гонконга сообщила также об аресте ещё семи подозреваемых в нарушении закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Уточняется, что все арестованные являются мужчинами в возрасте от 39 до 72 лет. Им вменяется сговор с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности.

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге был принят 30 июня текущего года постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. Закон направлен на предотвращение таких преступлений, как терроризм, сепаратизм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами. В качестве наказания законом предусмотрена высшая мера в виде пожизненного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении Китаем введения США санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга.

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