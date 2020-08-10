Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Информацию о желании президента США Дональда Трампа добавить свой барельеф к известному мемориалу на горе Рашмор в американском штате Южная Дакота опроверг 10 августа сам американский лидер в своём Twitter.

Трамп назвал сообщения ряда СМИ о его мечте разместить свой профиль рядом с барельефами четырёх президентов США «вымышленными новостями». При этом глава США назвал газету The New York Times «провальной», а в адрес телеканала CNN заметил, что у него «плохие рейтинги». Именно эти СМИ первыми разместили информацию о желании главы Белого дома добавить своё изображение к портретам американских лидеров, высеченных на склоне горы Рашмор.

В то же время президент США добавил, что сама новость «звучит как хорошая идея», особенно если учесть всё, чего ему удалось достичь за первые 3,5 года на посту главы государства.

Напомним, информация о желании Трампа добавить свой барельеф к портретам Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, вырезанным на горе Рашмор, появился 9 августа в ряде американских СМИ. Гора Рашмор является одним из национальных символов в США, у барельефа с ликами президентов ежегодно начинаются праздничные мероприятия в День независимости США.

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