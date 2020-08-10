Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Заявление об отправке дополнительной помощи в Ливан для преодоления последствий взрыва в Бейруте сделал президент США Дональд Трамп. Об этом 10 августа сообщил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер прокомментировал результаты онлайн-конференции доноров, организованной Францией для оказания помощи Ливану. По словам Трампа, в ходе совещания был проработан ряд важных вопросов, о намерении помочь Ливану заявили многие страны.

На вопрос, какую помощь Ливану окажет США, глава государства ответил, что размеры помощи будут существенными. Конкретных цифр американский лидер не называл, но отметил, что в Бейрут уже отправлены три военно-транспортных самолета С-17 с продовольствием, медицинским оборудованием и лекарствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии президентом Франции Эммануэлем Макроном международной видеоконференции доноров по координации помощи Ливану. Ситуация в Ливане обострилась после взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли 158 человек, пострадали более шести тысяч.

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