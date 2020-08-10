Минск, , 03:09 — REGNUM Около 20 грузовиков с военнослужащими прибыли, по предварительным данным, в центр столицы Белоруссии, города Минска. Об этом 10 августа сообщает Sputnik Беларусь.

Военнослужащие внутренних войск высадились на Сторожковской улице. Силовики направились к месту столкновений участников несанкционированной акции протеста с бойцами ОМОН.

Протестующие стараются избежать задержаний и скрываются в ближайших парках и дворах. Сотрудники ОМОН с помощью громкоговорителей призывают людей разойтись по домам. Небольшие столкновения между силовиками и демонстрантами продолжаются в разных районах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста, которые начались в Белоруссии после объявления предварительных результатов подсчёта голосов избирателей на выборах главы государства. Согласно предварительным данным, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует с подавляющим отрывом.

Соперница Лукашенко по президентской гонке, кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступила с призывом к силовикам и протестующим избегать провокаций и насилия.

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