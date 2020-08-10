Минск, , 02:44 — REGNUM Сотрудники штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской забаррикадировались, опасаясь задержаний. Об этом 10 августа сообщает Sputnik Беларусь.

В здании штаба заперли все окна и двери и приготовились к осаде. Люди в штабе опасаются, их задержания силовиками. Представители штаба предполагают, что действующая власть попытается обвинить сторонников Тихановской в организации беспорядков в Минске.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста, которые начались в Минске после объявления предварительного результата подсчёта голосов на выборах президента Белоруссии. Согласно предварительным данным, по результатам голосования лидирует действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого отдали свои голоса около 80% избирателей.

При этом кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила о своей уверенности в поддержке её кандидатуры большинством избирателей. На чём конкретно она основывает свою уверенность, Тихановская не пояснила.

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