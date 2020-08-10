Минск, , 02:26 — REGNUM Избегать насилия в ходе акций протеста призвала своих сторонников, военных и сотрудников правоохранительных органов Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии. Об этом 10 августа сообщает портал Tut.by.

Тихановская обратилась с просьбой к войскам и сотрудникам милиции помнить, что они являются частью народа, а своих сторонников предотвращать и избегать провокаций и не давать повод для применения насилия. Своё обращение остановить насилие кандидат в президенты адресовала в первую очередь офицерам.

Светлана Тихановская «Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости», — отметила Тихановская.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении кандидата в президенты Белоруссии Тихановской, в котором она выразила уверенность в своей победе на президентских выборах. Тихановская рекомендовала оценивать картину голосования, основываясь на подсчёте голосов только на тех участках, где, по её мнению, результаты голосования не были сфальсифицированы. Откуда у неё информация о фальсификации на избирательных участках, Тихановская не уточнила.

При этом по предварительным данным, лидером на президентских выборахстал нынешний глава Белоруссии Александр Лукашенко, набравший почти 80% голосов избирателей.

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