Варшава, , 01:44 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила подавляющее большинство голосов на избирательном участке в Варшаве. Об этом 10 августа сообщил журналистам глава участковой комиссии Александр Чесновский.

Составление итогового протокола ещё продолжается, но Чесновский сообщил количество голосов, отданное избирателями за каждого из кандидатов на пост главы Белоруссии.

По данным комиссии, за Тихановскую было отдано 368 голосов избирателей, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 69 голосов. Остальные кандидаты в президенты, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень получили по одному голосу. Кроме того, один человек проголосовал против всех и 11 бюллетеней были признаны недействительными. Данные приведены с учётом результатов досрочного голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России в голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие почти 5,3 тыс. человек.

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