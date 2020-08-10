Минск, , 00:01 — REGNUM МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба по ситуации, складывающейся в Минске, сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Оперативный штаб организован в связи с акциями протеста и начавшимися беспорядками в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 августа СМИ сообщили о первом бойце внутренних войск Белоруссии, раненом в стычке с протестующими.

Беспорядки начались после закрытия участков голосования, в которых 9 августа граждане Белоруссии выбирали следующего президента страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске белорусские правоохранители начали разгонять протестующих