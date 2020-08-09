Минск, , 23:43 — REGNUM Одному из бойцов Внутренних войск Белоруссии в итоге стычек с протестующими понадобилась помощь врачей, сообщает 9 августа Sputnik Беларусь.

По информации агентства, стыка, в которой был ранен военнослужащий, произошла на проспекте Победителей в Минске.

Подробной информации о состоянии здоровья бойца и степени тяжести ранений пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после закрытия участков голосования в Белоруссии начались акции протеста и стычки с правоохранителями. Сообщалось о многочисленных задержаниях и применении слезоточивого газа и светошумовых гранат.

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