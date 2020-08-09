Минск, , 23:19 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уверена в поддержке своей кандидатуры большинством избирателей.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Минске, комментируя первые итоги голосования.

«Я верю своим глазам … Большинство за нас», — сказала Тихановская.

При этом она рекомендовала оценивать общую картину на основе итогов голосования на неких избирательных участках, где подсчёт голосов, по её мнению, не был сфальсифицирован.

На чём основано её мнение о фальсификации на тех или иных участках голосования, Тихановская уточнять не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует с подавляющим отрывом. Тихановская, занявшая второе место, набрала порядка 6,8%.

При этом оппозиция уже пытается организовать протесты и беспорядки в Минске и ряде городов страны.

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