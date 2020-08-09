Минск, , 23:18 — REGNUM Команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской будет дожидаться официальных результатов выборов президента республики. Об этом 9 августа сообщили в штабе кандидата.

В штабе отметили, что не доверяют данным экзит-полов, согласно которым, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 70% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 августа, председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1» заявила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики может обнародовать предварительные итоги президентских выборов-2020 в ночь на 10 августа.

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