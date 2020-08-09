Минск, 9 августа 2020, 23:04 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии отпустили из РУВД Минска журналистов телеканала «Дождь». Об этом 9 августа сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
«Наших коллег… отпустили (из РУВД Минска)», — написал он.
Напомним, 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» сообщила, что посольство России принимает активное участие в разрешении ситуации с журналистами телеканала «Дождь», которые ранее были задержаны в Минске.
По ее словам, сотрудников СМИ задержали из-за отсутствия аккредитации.
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