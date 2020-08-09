Москва, , 23:02 — REGNUM На территории России участвовали в голосовании на выборах президента Белоруссии порядка 5,3 тыс. человек, сообщает 9 августа официальный сайт посольства Белоруссии в Москве.

В России были организованы три избирательных участка — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Досрочно на территории РФ проголосовали около одной тыс. человек.

«В итоге, по данным посольства, в досрочном голосовании в г. Москве приняли участие чуть более тысячи человек, в то время как по состоянию на 20:00 9 августа количество проголосовавших, по предварительным подсчетам, составило в г. Москве — около 4 тыс. человек (в основном списке находилось 644 гражданина); в г. Санкт-Петербурге — около 800 человек (201); в г. Калининграде — около 500 человек (87)», — указано в сообщении белорусского посольства.

Как сообщало, после завершения в Белоруссии президентских выборов, прошедших 9 августа, оппозиция призывает к массовым акциям протеста, общенациональной забастовке, а также к «ответному насилию» в отношении силовиков.

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