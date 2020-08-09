Минск, 9 августа 2020, 22:53 — REGNUM В Минске сотрудники милиции применили против протестующих светошумовые гранаты, сообщает 9 августа Sputnik Беларусь.
Отмечается, что среди протестующих есть раненые, сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах президента республики с 71,4% голосов, свидетельствуют результаты экзит-пола по заказу телеканала СТВ.
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