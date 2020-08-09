Минск, , 22:53 — REGNUM В Минске сотрудники милиции применили против протестующих светошумовые гранаты, сообщает 9 августа Sputnik Беларусь.

Отмечается, что среди протестующих есть раненые, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах президента республики с 71,4% голосов, свидетельствуют результаты экзит-пола по заказу телеканала СТВ.

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