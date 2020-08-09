Минск, , 22:42 — REGNUM В Минске сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали разгонять участников акций протеста, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM.

Послевыборные стычки в Белоруссии © ИА REGNUM

По некоторым данным, участники протестов пытаются спровоцировать массовые беспорядки, бросают в правоохранителей зажженные файеры.

Ранее сообщалось о столкновениях в Минске протестующих с белорусским ОМОНом.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне завершившихся в Белоруссии президентских выборов местная оппозиция призывает в соцсетях к массовым акциям протеста, общенациональной забастовке, а также к «ответному насилию» в отношении правоохранителей.

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