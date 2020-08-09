Минск, , 22:12 — REGNUM В Минске начался автопробег несогласных с результатами выборов президента Белоруссии.

Так, десятки машин, непрерывно сигналя, двигаются по Проспекту Независимости, при этом сотрудники милиции не препятствуют им. Пешеходы также идут по проспекту беспрепятственно, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава БелоруссииАлександр Лукашенкопобеждает на выборах президента республики с 71,4% голосов, свидетельствуют результаты экзит-пола по заказу телеканала СТВ.

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