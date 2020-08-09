Минск, , 22:10 — REGNUM После закрытия избирательных участков в белорусских городах люди не расходятся, ожидая объявления итогов голосования. Они взяли в плотные оцепления здания, ожидая, когда руководители комиссий объявят результаты «выборов Лукашенко».

Послевыборные стычки в Белоруссии © ИА REGNUM

Вокруг школ и других учреждений, где расположены избирательные участки, собрались противники дальнейшего правления Александра Лукашенко. Они обозначили себя белыми лентами — на запястьях, одежде и сумках.

Минская милиция в целом спокойно реагирует на эти собрания. Провокаций с обеих сторон не наблюдается.

После объявления официальных итогов для минчан в 22:00 запланирован общий сбор у стелы Минск — город-герой. В других городах люди собираются на центральных площадях и улицах.

В некоторых городах МВД приступило к задержанию протестующих. До этого сотрудники спецслужб — «люди в штатском» отлавливали активистов оппозиции и журналистов.

Государственное телевидение демонстрирует пропагандистские передачи, в ходе которых «батькины эксперты» и другие пропагандисты обвиняют сторонников перемен во всевозможных преступлениях, используя такие эпитеты, как «подонки», «мерзавцы», «предатели».

Интернет недоступен для подавляющего большинства граждан Белоруссии. Госмонополист «Белтелеком» и сотовые операторы ссылаются на «технические неполадки», внезапно возникшие в основной день голосования.

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