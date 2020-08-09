Минск, 9 августа 2020, 21:52 — REGNUM В Минске на проспекте Машерова начались столкновения протестующих с милицейскими подразделениями специального назначения (ОМОН), сообщает 9 августа ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщали о многочисленных задержаниях участников акций протеста в Витебске.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне прошедших в Белоруссии президентских выборов оппозиция призывает в соцсетях к массовым акциям протеста вплоть до общенациональной забастовки и силового противостояния с правоохранителями.
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