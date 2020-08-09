Москва, , 21:48 — REGNUM Убедительную победу на президентских выборах-2020 в Белоруссии, вероятно, одержит действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом заявил 9 августа ТАСС председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

С наступающим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я считаю, что уже по тем результатам, которые мне сообщают … можно говорить об убедительной победе Лукашенко», — сказал Калашников.

Он добавил, что всеми неформальными социологическими опросами победа действующего главы государства в первом туре предсказывалась заранее.

Напомним, 9 августа председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1» заявила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики может обнародовать предварительные итоги президентских выборов-2020 в ночь на 10 августа.

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