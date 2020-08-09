Москва, , 21:46 — REGNUM Член Совета федерации России Владимир Джабаров заявил, что оппозиция в Белоруссии попробует организовать «майдан». Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

Подобные действия, считает сенатор, могут быть спровоцированы серьезным поражением оппозиционных кандидатов на президентских выборах. Тем не менее, действующий глава государства Александр Лукашенко к ним готов.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых, по данным экзит-полов, одержал Лукашенко, собрав около 80% голосов избирателей.