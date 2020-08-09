Бейрут, , 21:41 — REGNUM В столице Ливана полиция при помощи военных оттеснила протестующих от здания правительства страны, сообщает 9 августа РИА Новости.

Уточняется, что армия Ливана значительно усилила своё участие в подавлении акций протеста. На данный момент силовики полностью контролируют улицы, прилегающие к парламенту страны.

Участники массовых беспорядков забрасывают правоохранителей петардами и камнями, полиция отвечает слезоточивым газом в больших количествах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в центре Бейрута возобновились массовые беспорядки, в ходе которых уже пострадали не менее 700 человек, один полицейский погиб.

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