Бейрут, 9 августа 2020, 21:41 — REGNUM В столице Ливана полиция при помощи военных оттеснила протестующих от здания правительства страны, сообщает 9 августа РИА Новости.
Уточняется, что армия Ливана значительно усилила своё участие в подавлении акций протеста. На данный момент силовики полностью контролируют улицы, прилегающие к парламенту страны.
Участники массовых беспорядков забрасывают правоохранителей петардами и камнями, полиция отвечает слезоточивым газом в больших количествах.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в центре Бейрута возобновились массовые беспорядки, в ходе которых уже пострадали не менее 700 человек, один полицейский погиб.
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