Минск, , 21:28 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали проводить многочисленные задержания людей в центре Витебска, сообщает 9 августа Sputnik Беларусь.

По утверждению агентства, задержания проводятся на площади Ленина в центре Витебска.

Задержанных помещают в «автозаки» и увозят.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне прошедших в Белоруссии президентских выборов белорусская оппозиция публикует в соцсетях призывы к массовым акциям протеста по итогам голосования.

При этом желающим принять участие в протестах дают конкретные рекомендации, каким образом «протестовать» и готовиться к «ответному насилию» в отношении правоохранителей.

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