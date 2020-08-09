Лондон, , 21:13 — REGNUM Идея независимости Шотландии стремительно набирает популярность, сообщает 9 августа The Economist, ссылаясь на данные социологических опросов.

Флаг Шотландии Calum Hutchinson

По утверждению издания, на данный момент идею отделения Шотландии от Британии поддерживают 46−47% опрошенных, хотя ранее их число не превышало 41%.

В свою очередь, противники независимости уменьшаются в числе. Ранее таковых насчитывалось более 51%, но сейчас их доля составляет менее 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники независимости Шотландии особенно активизировались на фоне выхода Британии из Евросоюза.

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