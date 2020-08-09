Минск, , 21:03 — REGNUM Белорусская оппозиция публикует планы «майдана» и различных акций протеста, включая «ответное насилие» в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Белорусские националисты, получившие «опыт» на Украине Belaruspartisan.org

Рекомендации «протестных методов», в том числе подготовку к силовому захвату власти, публикуют страницы в различных соцсетях, посвященные прошедшим выборам президента Белоруссии.

В частности, уже рекомендовано собираться вечером возле избирательных участков и требовать «честного» подсчёта итогов голосования.

Кроме того, планы содержат призывы к общенациональной забастовке на всех государственных предприятиях Белоруссии с 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам голосования, опубликованным ЦИК, подавляющее большинство голосов набирает нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.

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