Москва, , 20:51 — REGNUM У здания посольства Белоруссии в Москве собрались несколько сотен человек. Об этом 9 августа сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, люди, которые не успели проголосовать на выборах президента республики, возмущены.

«Полиция просит их разойтись, — сказал источник. — … Задержанных пока нет».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии, в которых участвовали пять кандидатов, прошли 9 августа. На высший руководящий пост страны претендуют пять кандидатов — Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

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