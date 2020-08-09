Минск, , 20:35 — REGNUM В столице Белоруссии на некоторых участках продолжится голосование на президентских выборах. Об этом 9 августа сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина журналистам.

По ее словам, в Минске, где по-прежнему пытаются проголосовать «сотни избирателей», некоторые участки не закрылись.

Ермошина добавила, что участки будут работать, судя по всему, пока не проголосуют избиратели.

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы проходят 9 августа в Белоруссии. В ЦИК республике уже признали их состоявшимися.

Читайте также: ЦИК Белоруссии не будет продлевать сроки голосования