Минск, , 20:31 — REGNUM Действующий белорусский президент Александр Лукашенко набирает 82,08%, его основной соперник — Светлана Тихановская —, набрала 6,98% голосов, сообщил 9 августа председатель ЦИК Белоруссии Вадим Ипатов.

Александр Григорьевич Лукашенко kremlin.ru

По его словам, таковы предварительные итоги голосования на закрывшихся участках в пяти регионах Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых, кроме действующего президента Александра Лукашенко, участвуют ещё четыре кандидата — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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