Бейрут, , 20:15 — REGNUM В столице Ливана Бейруте столкновения протестующих и полиции становятся всё более интенсивными, протестующие ворвались в здание министерства труда, сообщают 9 августа местные СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о возобновлении стычек у здания парламента Ливана.

Ранее, 8 августа в результате аналогичных событий пострадали 700 человек, один сотрудник полиции погиб. Протестующие требуют отставки правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа от мощнейшего взрыва в порту Бейрута погибли около 160 человек, шесть тысяч получили ранения, а более 300 тыс. человек лишились своего жилья. Трагедия спровоцировала масштабные акции протеста.

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