Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности отстаивать законность президентских указов, подписанных в обход Конгресса страны. Об этом 9 августа сообщает Fox News.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о четырех указах, подписанных главой Белого дома Дональдом Трампом, цель которых заключалась в смягчении экономических последствий, вызванных вспышкой коронавирусной инфекции в стране.

«Мы проверили законность всех наших действий в ходе консультаций с юрисконсультами», — отметил Мнучин в интервью телеканалу.

Напомним, указы были подписаны Трампом 8 августа после того, что члены Демократической партии США в Конгрессе отказались их поддержать.