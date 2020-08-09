Вашингтон, 9 августа 2020, 20:04 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о готовности отстаивать законность президентских указов, подписанных в обход Конгресса страны. Об этом 9 августа сообщает Fox News.
Речь идет о четырех указах, подписанных главой Белого дома Дональдом Трампом, цель которых заключалась в смягчении экономических последствий, вызванных вспышкой коронавирусной инфекции в стране.
«Мы проверили законность всех наших действий в ходе консультаций с юрисконсультами», — отметил Мнучин в интервью телеканалу.
Напомним, указы были подписаны Трампом 8 августа после того, что члены Демократической партии США в Конгрессе отказались их поддержать.