Минск, , 19:54 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина заявила о сознательных порчах бюллетеней на выборах президента страны. Об этом 9 августа она сообщила в эфире телеканала «Беларусь-1».

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"Если это будет происходить и дальше, то, хочу предупредить, что ЦИК не может выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного», — подчеркнула Ермошина.

Глава ЦИК подчеркнула, что указанные действия привели к дефициту бюллетеней, тем не менее подобная тактика, убеждена Ермошина, «не пройдет».

Напомним, сегодня 9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года, претендует на высший пост в стране шестой раз.