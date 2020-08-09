Минск, , 19:33 — REGNUM 9 августа в столице Белоруссии были задержаны два стрингера, которые снимали ход голосования на избирательных участках во время выборов президента. Об этом говорится в Telegram-канале RT.

В сообщении отмечается, что оба задержанных сотрудничали с видеоагентством Ruptly.

«Два стрингера… были задержаны в Минске, когда снимали голосование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрингеры все еще не выходят на связь, хотя после задержания прошло уже десять часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы-2020, в которых принимают участие пять кандидатов (Александра Лукашенко, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская).

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