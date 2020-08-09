Минск, , 19:32 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии заявили о том, что не будут продлевать сроки голосования. Об этом 9 августа сообщил председатель ЦИК Лидия Ермошина.

«Продлевать срок голосования нельзя», — отметила Ермошина, отвечая на обеспокоенность, вызванную очередями на избирательных участках.

В ЦИК также подчеркнули, что очереди вызваны не высокой явкой избирателей, а провокационными действиями оппозиции.

Напомним, сегодня 9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. В ЦИК уже признали их состоявшимися. По предварительным данным в голосовании приняли участие порядка 80% избирателей страны.