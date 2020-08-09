Вашингтон, , 19:32 — REGNUM В России уже столько организаций находятся под санкциями США, что новые ограничительные меры применять не к кому, заявил 9 августа советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

По его словам, санкции введены уже против сотен организаций, а администрация Трампа продемонстрировала невиданную жесткость в отношении России.

«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России…», — заявил Роберт О'Брайен.

Как сообщало ИА REGNUM, политические противники Трампа регулярно обвиняют его в сотрудничестве с Россией, а Москву обвиняют в прямой поддержке Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ не одобряют уничтожения санкционных продуктов – социолог