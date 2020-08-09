Минск, , 19:09 — REGNUM Территорию Белоруссии должны будут покинуть работавшие без аккредитации журналисты телеканала «Дождь», задержанные 9 августа в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз журналистам ТАСС.

Зона свободы слова строгого режима. Белоруссия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в настоящее время с участием журналистов, которые находятся в одном из РУВД Минска, осуществляются необходимые процессуальные действия.

«Будут приняты решения о мере ответственности (журналистов телеканала «Дождь») в соответствии с законодательством, — отметил Глаз. — … Скорее всего, их попросят покинуть территорию Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты телеканала «Дождь» были задержаны 9 августа в центре Минска.

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