Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенаторов-демократов Чак Шумер подвергли резкой критике меры президента Трампа, направленные на поддержку экономики.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом они сообщили в совместном заявлении, опубликованном 9 августа.

В частности, Пелоси и Шумер заявили, что Трамп не осознаёт серьёзность кризисов, поразивших экономику и медицинскую систему страны.

Они обвинили действующего президента в намерении сократить пособия по безработице и разрушить систему социального обеспечения и медицинского обслуживания пожилых людей.

В заключении лидеры демократов призвали Трампа продолжить переговоры с ними для достижения компромисса по вопросу экономической помощи гражданам страны.

Напомним, 7 августа переговоры Белого дома и демократических конгрессменов зашли в тупик.

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