Анкара, , 18:52 — REGNUM Врачи в Турции работают над разработкой десяти препаратов против СOVID-19 и восьми вакцин от коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 9 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии открытия Центра усовершенствования при Институте управления промышленности Турции (TÜBİTAK).

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Две вакцины против коронавируса… успешно прошли испытания на животных, — заявил глава государства. — Разрешены клинические испытания одной из них на людях».

По его словам, в списке стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа, Турция занимает третье место.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за последние сутки в Турции выявили 1172 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Турции за сутки выявили более 1,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2