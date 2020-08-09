Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал несколько указов о дополнительных мерах поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса в экономике.

Об этом президент США сообщил журналистам 9 августа.

В частности, Трамп пообещал до конца текущего года приостановить сбор налога на зарплаты. Эти каникулы начнутся с 1 августа и коснутся граждан, зарабатывающих не более $100 тыс. в год.

«В случае своего переизбрания 3 ноября я собираюсь простить эти налоги, а также ввести постоянный сокращенный налог на заработную плату… Другими словами, я продлю каникулы и покончу с налогом», — заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что отмена этого налога, составляющего до 40% доходов бюджета США, поддержит экономику.

На данный момент ему не удалось договориться о таких мерах со своими политическими противниками — демократами.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ушел с пресс-конференции из-за попытки журналистки уличить его во лжи