Минск, , 18:18 — REGNUM Очереди у избирательных участков в Белоруссии, где проходят президентские выборы, являются результатом провокации. Об этом, как передает БЕЛТА, заявила 9 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина, комментируя сложившуюся ситуацию.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, так называемый протестный электорат через Telegram-каналы обучался создавать «намеренные провокации».

«Чему обучали этот протестный электорат? — отметила она. — Придите и займите кабину на полчаса».

Ермошина добавила, что действия этих людей, из-за которых «пропускная способность избирательных участков очень невелика», можно назвать самым настоящим саботажем.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы, в которых участвуют пять кандидатов, проходят в Белоруссии 9 августа.

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