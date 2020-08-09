Минск, , 18:10 — REGNUM Кибератаки, которым подверглись сайты государственных органов Белоруссии, не должны повлиять на работу Центризбиркома, заявил 9 августа председатель ЦИК Вадим Ипатов.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сбоев в работе сайта ЦИК пока не было замечено.

Напомним, 9 августа Белорусский национальный Центр реагирования на компьютерные инциденты сообщил о DDoS-атаках на государственные интернет-ресурсы страны.

Ранее кибератакам подверглись сети BY-NET, сайты комитета государственной безопасности и министерства внутренних дел Белоруссии, а также сайты белорусских СМИ ctv. by и sb.by.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых, кроме действующего президента Александра Лукашенко, участвуют ещё четыре кандидата — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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