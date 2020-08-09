Москва, , 17:51 — REGNUM Задержанные в Минске журналисты российского телеканала «Дождь» находятся, предположительно, в главном управлении МВД Белоруссии по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Об этом 9 августа передает телеканал.

Отмечается, что о последняя геолокация, о которой удалось узнать телеканалу Николая Антипова — это улица Революционная, дом 3.

«По этой геолокации находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики», — сообщил в эфире ведущий Антон Желнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в центре Минска были задержаны журналисты телеканала «Дождь».

В МИД РФ заявили, что в разрешении ситуации с журналистами телеканала «Дождь», которые ранее были задержаны в Минске, принимает активное участие посольство России.

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