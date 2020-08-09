Минск, , 17:17 — REGNUM Белорусский портал TYT. BY опубликовал видео с военной техникой в Минске накануне выборов президента республики.

На кадрах видно, как на пересечении улиц в центре Минска стоит колонна военных автомобилей.

Как передает Telegram-канал NEXTA live, военная техника появилась также и на въезде в город.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых участвуют пять кандидатов — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Явка на выборах президента Белоруссии в 14:00 по местному времени (совпадает с мск) превысила 65%.

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