Москва, , 17:10 — REGNUM Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждёт судьба экс-главы Украины Виктора Януковича, считают в партии ЛДПР.

«Мы убеждены, что вне зависимости от того, какие результаты объявят завтра, Лукашенко будет не праздновать, а, скорее, плакать. Избиратели Белоруссии уже отказали в доверии Александру Лукашенко и больше не хотят жить под ним. Им нужна свобода и уважение. Поэтому в конечном счёте Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича», — говорится в сообщении фракции ЛДПР в Госдуме под руководством Владимира Жириновского.

В стране не работают мессенджеры, соцсети, задержаны многие журналисты, отмечают во фракции.

По мнению парламентариев, это «не современный европейский стиль, а что-то ближе к Средневековью».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии проходят выборы президента.