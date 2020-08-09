Минск, , 17:04 — REGNUM Избирательные комиссии ограничивают количество людей, одновременно находящихся на участках голосования, сообщает 9 августа Sputnnik Беларусь.

По утверждению Sputnnik, это ограничение объясняется продолжением пандемии коронавируса. Однако, при этом количество людей в буфетах и очередях перед участками голосования, никто не ограничивает.

Уточняется, что ограничение введено как белорусских посольствах за рубежом, так и в обычных «спальных» городских районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа проходят выборы президента республики, в которых участвуют пять кандидатов — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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