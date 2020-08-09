Бейрут, , 17:02 — REGNUM Премьер-министр Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание правительства. Об этом 9 августа сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что Диаб намерен обсудить ситуацию, связанную с решением ряда министров уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Ливане резко обострилась после того, как в порту Бейрута взорвалось более двух тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году.

Ранее в отставку подала министр информации Маналь Абдель Самад. Также о намерении уйти со своих постов заявил министр экономики и окружающей среды.

Читайте также: Взрыв в Бейруте: десятки погибших, тысячи пострадавших — трансляция